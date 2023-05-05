рф вряд ли сможет полностью защитить свои железные дороги от диверсий - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. россия вряд ли сможет полностью защитить свои железные дороги от диверсий, считает британская разведка, о чем говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании, пишет УНН.
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"Недавний всплеск аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связанный с диверсиями, совершенными неизвестными лицами, почти наверняка привел к кратковременным локальным перебоям в работе железнодорожных перевозок российских военных.
Хотя их бригады железнодорожных войск способны быстро восстанавливать сообщение, эти инциденты усилят нагрузку на силы внутренней безопасности россии, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть россии от нападений", - говорится в отчете.
Напомним
Недавно в брянской области рф с рельсов сошел грузовой поезд с горючим.