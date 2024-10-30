Де брати парасольку: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на заході можливі дощі. Температура вночі від -2° до +7°, вдень потеплішає до +10-15°, вітер західний помірний.
В Україні сьогодні на заході та ще низці областей можливі дощі. Температура протягом доби від 2° морозу до 15° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 жовтня хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.
Прогноз погоди по Київській області
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. По Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.