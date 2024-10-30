Где брать зонтик: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на западе возможны дожди. Температура ночью от -2° до +7°, днем потеплеет до +10-15°, ветер западный умеренный.
В Украине сегодня на западе и еще ряде областей возможны дожди. Температура в течение суток от 2° мороза до 15° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 30 октября облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. По Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.