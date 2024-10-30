Где брать зонтик: прогноз погоды на сегодня

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 105641 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 132290 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 115756 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 132870 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 125000 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 132953 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 132958 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127344 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116104 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на западе возможны дожди. Температура ночью от -2° до +7°, днем потеплеет до +10-15°, ветер западный умеренный.

В Украине сегодня на западе и еще ряде областей возможны дожди. Температура в течение суток от 2° мороза до 15° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 октября облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. По Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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