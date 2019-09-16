ДБР викрило правоохоронців, які "зливали" телефонні розмови
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Слідчі ДБР розслідують справу стосовно незаконного порушення працівниками правоохоронних органів таємниці телефонних розмов та подальшої передачі отриманої інформації стороннім особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"За попередньою інформацією, працівники правоохоронних органів, використовуючи службове становище, отримували від операторів мобільного зв’язку відомості, що становлять таємницю. Отримані дані правоохоронці через посередників продавали замовникам", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, за результатом яких здобули докази протиправної діяльності групи осіб, а саме правоохоронців та цивільних осіб.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб. Також за ч. 2 ст. 359 КК України про незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за попередньою змовою групою осіб.
У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ запобігла спробі ввезення в Україну російського комплексу прослуховування телефонів.