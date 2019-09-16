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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47881 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109603 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101498 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108705 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118944 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ГБР разоблачило правоохранителей, которые "сливали" телефонные разговоры

ГБР разоблачило правоохранителей, которые "сливали" телефонные разговоры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Следователи ГБР расследуют дело в отношении незаконного нарушения сотрудниками правоохранительных органов тайны телефонных разговоров и последующей передачи полученной информации посторонним лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, работники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну. Полученные данные правоохранители через посредников продавали заказчикам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правоохранители провели санкционированные обыски, по результатам которых получили доказательства противоправной деятельности группы лиц, а именно правоохранителей и гражданских лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц. Также по ч. 2 ст. 359 УК Украины о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации по предварительному сговору группой лиц.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила попытку ввоза в Украину российского комплекса прослушивания телефонов.

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