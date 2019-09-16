ГБР разоблачило правоохранителей, которые "сливали" телефонные разговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Следователи ГБР расследуют дело в отношении незаконного нарушения сотрудниками правоохранительных органов тайны телефонных разговоров и последующей передачи полученной информации посторонним лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, работники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну. Полученные данные правоохранители через посредников продавали заказчикам", - отмечается в сообщении.
Кроме того, правоохранители провели санкционированные обыски, по результатам которых получили доказательства противоправной деятельности группы лиц, а именно правоохранителей и гражданских лиц.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц. Также по ч. 2 ст. 359 УК Украины о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации по предварительному сговору группой лиц.
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ предотвратила попытку ввоза в Украину российского комплекса прослушивания телефонов.