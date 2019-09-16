ГБР разоблачило правоохранителей, которые "сливали" телефонные разговоры

"По предварительной информации, работники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну. Полученные данные правоохранители через посредников продавали заказчикам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правоохранители провели санкционированные обыски, по результатам которых получили доказательства противоправной деятельности группы лиц, а именно правоохранителей и гражданских лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц. Также по ч. 2 ст. 359 УК Украины о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации по предварительному сговору группой лиц.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила попытку ввоза в Украину российского комплекса прослушивания телефонов.