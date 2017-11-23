Дніпровський комерсант намагався ввезти до України російську прослушку

“Правоохоронці встановили, що дніпровський комерсант вирішив замовити за 200 тис. дол. США у країні-агресора спеціальний комплекс для негласного отримання інформації. Ділок планував прослуховувати телефонні розмови державних службовців та конкурентів по бізнесу. Співробітники СБ України задокументували, що доставка комплексу мала відбуватися під контролем спецслужб РФ”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсьогодні російські зірки гастролюватимуть за погодженням з СБУ

Під час обшуків у зловмисника оперативники СБУ виявили у комерсанта закамуфльовані під побутові предмети пристрої негласного зняття інформації та комп’ютерну техніку, на якій було встановлено програмне забезпечення призначене для негласного отримання інформації.

Зловмисника затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 21 листопада СБУ затримала у Луцьку чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ.