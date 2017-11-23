Днепровский коммерсант пытался ввезти в Украину российскую прослушку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники службы безопасности Украины пресекли попытку ввоза в Украину российского комплекса прослушивания телефонов. Об этом сообщили в пресс-секторе СБУ, передает УНН.
“Правоохранители установили, что днепровский коммерсант решил заказать за 200 тыс. долл. США в стране-агрессоре специальный комплекс для негласного получения информации. Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ”, — говорится в сообщении.
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Во время обысков у злоумышленника оперативники СБУ обнаружили у коммерсанта закамуфлированные под бытовые предметы устройства негласного снятия информации и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение предназначенное для негласного получения информации.
Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, 21 ноября СБУ задержала в Луцке мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ.