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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 28434 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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06:59 • 41909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Днепровский коммерсант пытался ввезти в Украину российскую прослушку

Днепровский коммерсант пытался ввезти в Украину российскую прослушку

Киев  •  УНН

 • 11936 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники службы безопасности Украины пресекли попытку ввоза в Украину российского комплекса прослушивания телефонов. Об этом сообщили в пресс-секторе СБУ, передает УНН.

“Правоохранители установили, что днепровский коммерсант решил заказать за 200 тыс. долл. США в стране-агрессоре специальный комплекс для негласного получения информации. Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ”, — говорится в сообщении.

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Во время обысков у злоумышленника оперативники СБУ обнаружили у коммерсанта закамуфлированные под бытовые предметы устройства негласного снятия информации и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение предназначенное для негласного получения информации.

Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 21 ноября СБУ задержала в Луцке мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ.

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