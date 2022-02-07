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ДБР стало цікаво, чому патрульний Петрик на першому допиті не повідомив про існування відеозаписів з місця ДТП з Трухіним

ДБР стало цікаво, чому патрульний Петрик на першому допиті не повідомив про існування відеозаписів з місця ДТП з Трухіним

Київ • УНН

 • 25483 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань викликало на допит патрульного Сергія Петрика для того, аби з’ясувати, чому на першому допиті 8 вересня він не повідомив слідчим про існування відеозапису з місця аварії з нардепом Олександром Трухіним. Про це під час брифінгу повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Жодних намірів оголошувати про підозру вказаному поліцейському слідчі ДБР не мають. Хотіли б вам наголосити, що сьогодні вдруге він викликаний на допит в якості свідка, аби він повідомив нам ту інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив інформацію ту, яку повідомив журналістам”, — заявила Чиканова.

Речниця бюро також заявила, що наразі триває остання експертиза у справі, і вона має відповісти на запитання, хто ж був за кермом. За словами Чиканової, справа налічує вже п’ять томів.

Контекст

Днями в ЗМІ з’явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: “Давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з головою МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Сам міністр також заявив, що йому ніхто не телефонував, а якби зателефонував, то отримав би нетолерантну відповідь.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було. Що викликало запитання у експертів, які цікавляться, чому ДБР не запитало у поліції записи з камери.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова тим часом зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента про визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та звільнення.

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