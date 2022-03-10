ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги окупантам українськими посадовцями та правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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“ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.
В ДБР наголосили, що фіксуються лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади.
"Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують Російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську", - зазначається в повідомленні.
Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях.
Доповнення
Відкрито провадження щодо 11 працівників поліції Луганщини за підозрою у переході на бік Російської Федерації в умовах воєнного стану.