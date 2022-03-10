ГБР расследует 38 производств о помощи оккупантам украинскими должностными лицами и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Государственное бюро расследований открыло 38 производств о помощи агрессору украинскими должностными лицами и правоохранителями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
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“ГБР расследует 38 производств о помощи агрессору украинскими должностными лицами и правоохранителями. Производства открыты по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Разоблачение предателей происходит в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что среди прочего, следователи ГБР начали уголовное производство в отношении нескольких сотрудников полиции в Мариуполе. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага.
В ГБР подчеркнули, что фиксируются лишь единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупационной российской власти.
"Подавляющее большинство не изменяет народу Украины и продолжает героически защищать нашу Родину. Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, которые активно поддерживают и пропагандируют Российскую агрессию. В частности, один чиновник был задержан в Краматорске", - отмечается в сообщении.
Подобные действия фиксируются и на временно захваченных РФ территориях.
Дополнения
Открыто производствов отношении 11 работников полиции Луганщины по подозрению в переходе на сторону Российской Федерации в условиях военного положения.