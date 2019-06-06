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ДБР підтвердили виклик на допит прес-секретаря Порошенка

ДБР підтвердили виклик на допит прес-секретаря Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У Державному бюро розслідувань викликали на допит прес-секретаря п’ятого президента України Петра Порошенка Святослава Цеголко щодо можливої втрати із ситуативної кімнати АП матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.

"Прес-секретаря Порошенка викликали на допит, але дату, час і місце його проведення повідомити не можу", - зазначили у прес-службі.

У прес-службі пояснили, що його викликали щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.

Раніше колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що прес-секретаря Порошенка викликали на допит у ДБР

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією

Після цього прес-секретар п'ятого Президента України Святослав Цеголко заявив, що техніка з ситуаційної кімнати Президента України була орендована на кошти Порошенка, а нині її повернули орендодавцю

У ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю. 

Українські Національні Новини

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