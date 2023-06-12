ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. ДБР на потреби ЗСУ передало 17 автомобілів які належали підприємству родичів Медведчука та Козака, загальною вартістю 1,1 млн доларів. Вони були заарештовані у квітні минулого року у рамках кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску, передає УНН з посиланням на ДБР.
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"Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики", - зазначається в повідомленні.
Деталі
Ці транспортні засоби належали підприємству родичів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.
За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).
"Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом", - додається в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Служба безпеки України повідомила, що арештовано "нову порцію" активів дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на майже 740 млн грн.
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