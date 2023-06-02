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На "нову порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт

На "нову порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що арештовано "нову порцію" активів дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на майже 740 млн грн, передає УНН.

Цитата

"За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Ідеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз». Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як зазначається, арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Доповнення

Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.

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