На "нову порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що арештовано "нову порцію" активів дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на майже 740 млн грн, передає УНН.
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"За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Ідеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз». Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн", - повідомили у СБУ.
Деталі
Як зазначається, арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.
Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Доповнення
Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.