На "новую порцию" активов жены Медведчука в почти 740 млн грн наложили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что арестована "новая порция" активов жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко на почти 740 млн грн, передает УНН.
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"По материалам Службы безопасности наложен арест на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнафтопродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО «Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз». Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн", - сообщили в СБУ.
Детали
Как отмечается, арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.
Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря.
Дополнение
Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.