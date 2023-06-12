ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более 1 млн долларов

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"Работники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов. В частности, передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника", - отмечается в сообщении.

Детали

Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии россии против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

По ходатайству ГБР в апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

"Теперь работники ГБР добились, чтобы имущество сторонников России попало в ВСУ и помогало нашим защитникам в борьбе с врагом", - добавляется в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Служба безопасности Украины сообщила, что арестована "новая порция" активов жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко на почти 740 млн грн.

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