Даємо стільки інформації, скільки потрібно: у Міноборони пояснили, як інформують українців про звільнення територій

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«Як відбувається інформування про перебіг бойових дій. Це наша інформаційна армія. Прес-офіцери Таврії і Хортиці - оперативно стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня. Від них ви дізнаєтесь що там на Бахмутському чи Запорізькому напрямках», - підписала фото Маляр.

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Окрім того, вона трохи відкрила таємниць роботи інформаційної армії.

«Є різні види інформації яку ми подаємо. Нижче йтиметься лише про інформацію щодо перебігу бойових дій. Це специфічний вид інформаційної роботи. Інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі», - розповіла Маляр.

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За її словами, вони розробляють після консультацій з Главкомом та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій, а потім в режимі 24/7 координують і корегують комунікацію з прес-службами ОСУВ та СтратКомом ЗСУ залежно від потреб фронту.

«Ось зараз з прес-службами Хортиці і Таврії ми працюємо на місці подій. Відпрацьовуємо те, що онлайн не зробиш. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни, - ЗСУ», - повідомила Маляр.

Маляр зазначила, що вони формують свою потребу - які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя.

«Наше завдання - воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом», - пояснила Маляр.

Тому, за її словами під час війни, споживаючи інформацію, варто знати:

· В нас все скоординовано і все під контролем

· Все що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи

· Ми добре знаємо що вкидає ворог в інфопростір і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги

· Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони

· Ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій

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«В нас сильна професійна команда. Міноборони та ЗСУ - наші речник оперативно вас інформують щодня у прямих включеннях на ТВ, іноді навіть під обстрілами. В нас цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад», - повідомила Маляр.