Даємо стільки інформації, скільки потрібно: у Міноборони пояснили, як інформують українців про звільнення територій

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 5812 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16958 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48882 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41891 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46863 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114734 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180658 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198300 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144129 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43895 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32911 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14420 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12308 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29621 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 5820 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29640 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48887 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198302 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2474 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3014 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19962 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24812 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40790 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Даємо стільки інформації, скільки потрібно: у Міноборони пояснили, як інформують українців про звільнення територій

Київ • УНН

 • 240573 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ не приховують від українців перемоги та факти звільнення територій. Вони надають стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах Сил оборони. Це пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Даємо стільки інформації, скільки потрібно: у Міноборони пояснили, як інформують українців про звільнення територій

Цитата

«Як відбувається інформування про перебіг бойових дій. Це наша інформаційна армія. Прес-офіцери Таврії і Хортиці - оперативно стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня. Від них ви дізнаєтесь що там на Бахмутському чи Запорізькому напрямках», - підписала фото Маляр.

Деталі

Окрім того, вона трохи відкрила таємниць роботи інформаційної армії.

«Є різні види інформації яку ми подаємо. Нижче йтиметься лише про інформацію щодо перебігу бойових дій. Це специфічний вид інформаційної роботи. Інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі», - розповіла Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони пояснили, навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ

За її словами, вони розробляють після консультацій з Главкомом та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій, а потім в режимі 24/7 координують і корегують комунікацію з прес-службами ОСУВ та СтратКомом ЗСУ залежно від потреб фронту.

«Ось зараз з прес-службами Хортиці і Таврії ми працюємо на місці подій. Відпрацьовуємо те, що онлайн не зробиш. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни, - ЗСУ», - повідомила Маляр.

Маляр зазначила, що вони формують свою потребу - які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя.

«Наше завдання - воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом», - пояснила Маляр.

Тому, за її словами під час війни, споживаючи інформацію, варто знати:

· В нас все скоординовано і все під контролем

· Все що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи

· Ми добре знаємо що вкидає ворог в інфопростір і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги

· Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони

· Ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони назвали способи росіян "витягувати" потрібну інформацію про Україну

«В нас сильна професійна команда. Міноборони та ЗСУ - наші речник оперативно вас інформують щодня у прямих включеннях на ТВ, іноді навіть під обстрілами. В нас цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад», - повідомила Маляр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96