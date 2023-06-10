Даем столько информации, сколько нужно: в Минобороны объяснили, как информируют украинцев об освобождении территорий

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«Как происходит информирование о ходе боевых действий. Это наша информационная армия. Пресс-офицеры Таврии и Хортицы - оперативно стратегических группировок войск, которые сейчас воюют на самых горячих направлениях востока и юга. От них вы узнаете что там на Бахмутском или Запорожском направлениях», - подписала фото Маляр.

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Кроме того, она немного открыла тайны работы информационной армии.

«Есть разные виды информации, которую мы подаем. Ниже речь пойдет только об информации о ходе боевых действий. Это специфический вид информационной работы. Информация о ходе боевых действий является элементом плана операции и выполняет военные задачи», - рассказала Маляр.

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По ее словам, они разрабатывают после консультаций с Главкомом и специалистами Генштаба по информационной безопасности стратегическую линию информирования во время тех или иных военных действий, а затем в режиме 24/7 координируют и корректируют коммуникацию с пресс-службами ОСУВ и СтратКомом ВСУ в зависимости от потребностей фронта.

«Вот сейчас с пресс-службами Хортицы и Таврии мы работаем на месте событий. Отрабатываем то, что онлайн не сделаешь. Основной заказчик того, что и как информационно подавать во время войны, - ВСУ», - сообщила Маляр.

Маляр отметила, что они формируют свою потребность - какие задачи им важно решить с помощью информационных инструментов, а Минобороны вместе с медийными подразделениями ВСУ воплощает это в жизнь.

«Наша задача - воевать информацией в рамках тех планов и задач, которые стоят перед войском», - пояснила Маляр.

Поэтому, по ее словам во время войны, потребляя информацию, стоит знать:

· У нас все скоординировано и все под контролем

· Все что мы подаем публично, нужно нашим силам обороны для работы

· Мы хорошо знаем что вбрасывает враг в инфопространство и всегда оперативно реагируем, если это в интересах ВСУ и победы

· Мы даем столько информации, сколько нужно именно сейчас в интересах сил обороны

· Мы не скроем от вас наши победы и факты освобождения территорий

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«У нас сильная профессиональная команда. Минобороны и ВСУ - наши спикеры оперативно вас информируют ежедневно в прямых включениях на ТВ, иногда даже под обстрелами. У нас круглосуточно продолжается информирование на страницах и каналах Минобороны и ВСУ, родов/видов войск и бригад», - сообщила Маляр.