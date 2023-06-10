Даем столько информации, сколько нужно: в Минобороны объяснили, как информируют украинцев об освобождении территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Минобороны вместе с медийными подразделениями ВСУ не скрывают от украинцев победы и факты освобождения территорий. Они предоставляют столько информации, сколько нужно именно сейчас в интересах Сил обороны. Это объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Как происходит информирование о ходе боевых действий. Это наша информационная армия. Пресс-офицеры Таврии и Хортицы - оперативно стратегических группировок войск, которые сейчас воюют на самых горячих направлениях востока и юга. От них вы узнаете что там на Бахмутском или Запорожском направлениях», - подписала фото Маляр.
Детали
Кроме того, она немного открыла тайны работы информационной армии.
«Есть разные виды информации, которую мы подаем. Ниже речь пойдет только об информации о ходе боевых действий. Это специфический вид информационной работы. Информация о ходе боевых действий является элементом плана операции и выполняет военные задачи», - рассказала Маляр.
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По ее словам, они разрабатывают после консультаций с Главкомом и специалистами Генштаба по информационной безопасности стратегическую линию информирования во время тех или иных военных действий, а затем в режиме 24/7 координируют и корректируют коммуникацию с пресс-службами ОСУВ и СтратКомом ВСУ в зависимости от потребностей фронта.
«Вот сейчас с пресс-службами Хортицы и Таврии мы работаем на месте событий. Отрабатываем то, что онлайн не сделаешь. Основной заказчик того, что и как информационно подавать во время войны, - ВСУ», - сообщила Маляр.
Маляр отметила, что они формируют свою потребность - какие задачи им важно решить с помощью информационных инструментов, а Минобороны вместе с медийными подразделениями ВСУ воплощает это в жизнь.
«Наша задача - воевать информацией в рамках тех планов и задач, которые стоят перед войском», - пояснила Маляр.
Поэтому, по ее словам во время войны, потребляя информацию, стоит знать:
· У нас все скоординировано и все под контролем
· Все что мы подаем публично, нужно нашим силам обороны для работы
· Мы хорошо знаем что вбрасывает враг в инфопространство и всегда оперативно реагируем, если это в интересах ВСУ и победы
· Мы даем столько информации, сколько нужно именно сейчас в интересах сил обороны
· Мы не скроем от вас наши победы и факты освобождения территорий
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«У нас сильная профессиональная команда. Минобороны и ВСУ - наши спикеры оперативно вас информируют ежедневно в прямых включениях на ТВ, иногда даже под обстрелами. У нас круглосуточно продолжается информирование на страницах и каналах Минобороны и ВСУ, родов/видов войск и бригад», - сообщила Маляр.