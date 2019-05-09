Дату допиту Порошенка ще досі не узгодили – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Адміністрація Президента України ще досі не узгодила дату допиту Петра Порошенка із Генеральною прокуратурою. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі кореспонденту УНН.
"Ще ні. Обіцяли завтра", - зазначив Горбатюк, відповідаючи на запитання, чи узгоджена дата проведення допиту.
Раніше начальник Управління повідомляв УНН, що час і дату допиту співробітники Адміністрації Президента обіцяли узгодити із слідчими ГПУ ще вчора, 8 травня, однак цей процес розтягується до завтрашнього дня, тобто 9 травня.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.
Президент України Петро Порошенко не прибув у призначений час на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.