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Дату допиту Порошенка ще досі не узгодили – ГПУ

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Адміністрація Президента України ще досі не узгодила дату допиту Петра Порошенка із Генеральною прокуратурою. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі кореспонденту УНН.

"Ще ні. Обіцяли завтра", - зазначив Горбатюк, відповідаючи на запитання, чи узгоджена дата проведення допиту.

Раніше начальник Управління повідомляв УНН, що час і дату допиту співробітники Адміністрації Президента обіцяли узгодити із слідчими ГПУ ще вчора, 8 травня, однак цей процес розтягується до завтрашнього дня, тобто 9 травня.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Президент України Петро Порошенко не прибув у призначений час на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.

Українські Національні Новини

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