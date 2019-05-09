Дату допроса Порошенко до сих пор не согласовали - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Администрация Президента Украины до сих пор не согласовала дату допроса Петра Порошенко с Генеральной прокуратурой. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии корреспонденту УНН.
"Еще нет. Обещали завтра", - отметил Горбатюк, отвечая на вопрос, согласована ли дата проведения допроса.
Ранее начальник Управления сообщал УНН, что время и дату допроса сотрудники Администрации Президента обещали согласовать со следователями ГПУ еще вчера, 8 мая, однако этот процесс растягивается до завтрашнего дня, то есть 9 мая.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.
Президент Украины Петр Порошенко не прибыл в назначенное время на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.