Дату допроса Порошенко до сих пор не согласовали - ГПУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58109 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100415 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102445 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125741 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112356 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144736 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130191 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130240 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Дату допроса Порошенко до сих пор не согласовали - ГПУ

Дату допроса Порошенко до сих пор не согласовали - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 18152 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Администрация Президента Украины до сих пор не согласовала дату допроса Петра Порошенко с Генеральной прокуратурой. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии корреспонденту УНН.

"Еще нет. Обещали завтра", - отметил Горбатюк, отвечая на вопрос, согласована ли дата проведения допроса.

Ранее начальник Управления сообщал УНН, что время и дату допроса сотрудники Администрации Президента обещали согласовать со следователями ГПУ еще вчера, 8 мая, однако этот процесс растягивается до завтрашнего дня, то есть 9 мая.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.

Президент Украины Петр Порошенко не прибыл в назначенное время на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.

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