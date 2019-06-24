Дата допиту Порошенка наразі не відома - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. ДБР планує викликати на допит п’ятого президента України Петра Порошенка за п’ятьма кримінальними справами. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
"В рамках відкритих кримінальних проваджень планується допит (п’ятого президента України Петра Порошенка –ред.)", - сказали в прес-службі.
Також, повідомили, що наразі точної дати допиту назвати не можуть.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало вже п’ять кримінальних проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка по заявах колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
Як повідомляв УНН, у чотирьох кримінальних провадженнях, зареєстрованих за заявами екс-заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова, Державне бюро розслідувань перевіряє на причетність до скоєння злочинів низку високопоставлених осіб, в тому числі і п'ятого президента України Петра Порошенка.