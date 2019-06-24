Дата допроса Порошенко пока не известна - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. ГБР планирует вызвать на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по пяти уголовным делам. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"В рамках открытых уголовных производств планируется допрос (пятого президента Украины Петра Порошенко-ред.)", - сказали в пресс-службе.
Также сообщили, что пока точной даты допроса назвать не могут.
Напомним, Государственное бюро расследований начало уже пять уголовных производств относительно пятого президента Украины Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Как сообщал УНН, в четырех уголовных процессах, зарегистрированных по заявлениям экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова, Государственное бюро расследований проверяет на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и пятого президента Украины Петра Порошенко.