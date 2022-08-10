Данія приєднується до навчань: ще 130 інструкторів працюватимуть з військовими ЗСУ у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Військові інструктори з Данії навчатимуть українських військових у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.
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«Данія приєднується до навчань: ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Завдяки Міністерству оборони Данії і моєму колезі Міністру оборони Данії Мортену Бьодскову. Крок за кроком – до перемоги!» - написав Резніков.
Доповнення
До 225 канадських військовослужбовців направлено до Великої Британії для навчання українських військових у межах поновленої операції UNIFIER.
Військові інструктори з Фінляндії також навчатимуть бійців ЗСУ у Великій Британії.
Раніше своїх військових інструкторів для підготовки ЗСУ спрямували Швеція, Канада і Нідерланди.