Данія приєднується до навчань: ще 130 інструкторів працюватимуть з військовими ЗСУ у Британії

Цитата

«Данія приєднується до навчань: ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Завдяки Міністерству оборони Данії і моєму колезі Міністру оборони Данії Мортену Бьодскову. Крок за кроком – до перемоги!» - написав Резніков.

Доповнення

До 225 канадських військовослужбовців направлено до Великої Британії для навчання українських військових у межах поновленої операції UNIFIER.

Військові інструктори з Фінляндії також навчатимуть бійців ЗСУ у Великій Британії.

Раніше своїх військових інструкторів для підготовки ЗСУ спрямували Швеція, Канада і Нідерланди.