Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут работать с военными ВСУ в Британии

Цитата

«Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут обучать украинских военнослужащих в рамках программы под руководством Великобритании. Благодаря Министерству обороны Дании и моему коллеге министру обороны Дании Мортену Бедскову. Шаг за шагом – к победе!» – написал Резников.

Дополнение

К 225 канадским военнослужащим направлено в Великобританию для обучения украинских военных в рамках возобновленной операции UNIFIER.

Военные инструкторы из Финляндии также будут обучать бойцов ВСУ в Великобритании.

Ранее своих военных инструкторов для подготовки ВСУ направили Швеция, Канада и Нидерланды.