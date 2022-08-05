Канада направила до Британії 225 інструкторів для навчання українських військових

Цитата

"Чудова новина від мого колеги (міністра оборони Канади – ред.) Аніти Ананд. Канада відновлює операцію UNIFIER - до 225 канадських військовослужбовців направлено до Великої Британії для навчання українських військових. З вашою допомогою наші солдати стануть непереможною силою. Я вдячний Канаді за непохитну підтримку!" - написав Резніков у Twitter.

Доповнення

З 2015 року у межах операції UNIFIER вже було підготовлено близько 30 000 військовослужбовців Збройних сил України, а також понад 2 000 бійців Національної гвардії.