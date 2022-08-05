Канада направила в Британию 225 инструкторов для обучения украинских военных

Цитата

"Великолепная новость от моего коллеги (министра обороны Канады – ред.) Аниты Ананд. Канада возобновляет операцию UNIFIER - до 225 канадских военнослужащих направлено в Великобританию для обучения украинских военных. С вашей помощью наши солдаты станут непобедимой силой. Я благодарен Канаде за непоколебимую поддержку!" - написал Резников в Twitter.

Дополнение

С 2015 года в рамках операции UNIFIER уже было подготовлено около 30 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также более 2 000 бойцов Национальной гвардии.