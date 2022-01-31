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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Канада найближчим часом відправить в Україну 60 військових для розширення місії UNIFIER - міністр

Канада найближчим часом відправить в Україну 60 військових для розширення місії UNIFIER - міністр

Київ • УНН

 • 16960 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Канада відправить в Україну 60 військовослужбовців у межах розширення тренувальної місії UNIFIER найближчим часом, повідомила міністр національної оборони країни Аніта Ананд під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським у понеділок у Києві, пише УНН.

Аніта Ананд зазначила, що з 2015 року у межах операції UNIFIER вже було підготовано близько 30 000 військовослужбовців Збройних сил України, а також понад 2 000 бійців Національної гвардії.

Цитата:

“Найближчим часом до України буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії. Є можливість збільшити цю кількість контингенту до 400 осіб”, - зазначила Аніта Ананд, яку цитує пресслужба МВС.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подякував канадським партнерам за послідовну підтримку України. Він розповів про плани МВС, щодо побудови інтелектуального українсько-білоруського та українсько-російського кордону, протяжність якого сягає понад 2000 км. Очільник МВС поінформував закордонних колег про внутрішні загрози безпеки країни та про вчорашні затримання осіб, які планували масові заворушення у центрі Києва для дестабілізації ситуації в Україні.

Міністр внутрішніх справ високо оцінив роботу операції UNIFIER, яка зробила значний вклад у розвиток сержантського корпусу Національної гвардії України.

“Ми високо цінуємо підтримку уряду Канади та співпрацю з вами. Тож сподіваємось на подальше посилення взаємодії міжНГУ та Операцією UNIFIER у сфері підготовки військовослужбовців Нацгвардії”, - зазначив міністр внутрішніх справ України.

Довідково

Операція UNIFIER – це місія збройних сил Канади (CAF) щодо підтримки сил безпеки України. Метою місії є допомога у навчанні сил безпеки. Військова підготовка є частиною загальної підтримки Канадою України.

Уряд Канади днями оголосив про продовження та розширення Операції UNIFIER до кінця березня 2025 року.

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