Канада найближчим часом відправить в Україну 60 військових для розширення місії UNIFIER - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Канада відправить в Україну 60 військовослужбовців у межах розширення тренувальної місії UNIFIER найближчим часом, повідомила міністр національної оборони країни Аніта Ананд під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським у понеділок у Києві, пише УНН.
Аніта Ананд зазначила, що з 2015 року у межах операції UNIFIER вже було підготовано близько 30 000 військовослужбовців Збройних сил України, а також понад 2 000 бійців Національної гвардії.
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“Найближчим часом до України буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії. Є можливість збільшити цю кількість контингенту до 400 осіб”, - зазначила Аніта Ананд, яку цитує пресслужба МВС.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подякував канадським партнерам за послідовну підтримку України. Він розповів про плани МВС, щодо побудови інтелектуального українсько-білоруського та українсько-російського кордону, протяжність якого сягає понад 2000 км. Очільник МВС поінформував закордонних колег про внутрішні загрози безпеки країни та про вчорашні затримання осіб, які планували масові заворушення у центрі Києва для дестабілізації ситуації в Україні.
Міністр внутрішніх справ високо оцінив роботу операції UNIFIER, яка зробила значний вклад у розвиток сержантського корпусу Національної гвардії України.
“Ми високо цінуємо підтримку уряду Канади та співпрацю з вами. Тож сподіваємось на подальше посилення взаємодії міжНГУ та Операцією UNIFIER у сфері підготовки військовослужбовців Нацгвардії”, - зазначив міністр внутрішніх справ України.
Довідково
Операція UNIFIER – це місія збройних сил Канади (CAF) щодо підтримки сил безпеки України. Метою місії є допомога у навчанні сил безпеки. Військова підготовка є частиною загальної підтримки Канадою України.
Уряд Канади днями оголосив про продовження та розширення Операції UNIFIER до кінця березня 2025 року.