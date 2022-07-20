Данія повідомила про найвищу температуру повітря за всю історію спостережень у липні

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Оголошення було зроблено, коли хвиля тепла, яка побила рекорди в інших частинах Європи, поширилася на північ.

За даними Датського метеорологічного інституту (DMI), попередній температурний рекорд липня був зафіксований у 1941 році, коли ртутні стовпчики досягли 35,3 градуса за Цельсієм.

"Сьогодні рекорд побито в Західній Ютландії", - йдеться у повідомленні DMI у Twitter.

Метеослужба вже попередила, що кілька датських рекордів можуть бути побиті в середу через надходження гарячого повітря з півдня.

Доповнення

Рекордно високу температуру в Данії, в 36,4 градуса за Цельсієм, було зафіксовано у серпні 1975 року.

У сусідній Швеції метеорологи у вівторок випустили попередження на середу та четвер, що охоплює більшу частину країни.

"Буде дуже спекотно, до 30-35 градусів тепла", - попередили в метеослужбі.