Данія повідомила про найвищу температуру повітря за всю історію спостережень у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Данія в середу повідомила про найвищу температуру за всю історію спостережень у липні, повідомив метеорологічний інститут країни, передає УНН.
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Оголошення було зроблено, коли хвиля тепла, яка побила рекорди в інших частинах Європи, поширилася на північ.
За даними Датського метеорологічного інституту (DMI), попередній температурний рекорд липня був зафіксований у 1941 році, коли ртутні стовпчики досягли 35,3 градуса за Цельсієм.
"Сьогодні рекорд побито в Західній Ютландії", - йдеться у повідомленні DMI у Twitter.
Метеослужба вже попередила, що кілька датських рекордів можуть бути побиті в середу через надходження гарячого повітря з півдня.
Доповнення
Рекордно високу температуру в Данії, в 36,4 градуса за Цельсієм, було зафіксовано у серпні 1975 року.
У сусідній Швеції метеорологи у вівторок випустили попередження на середу та четвер, що охоплює більшу частину країни.
"Буде дуже спекотно, до 30-35 градусів тепла", - попередили в метеослужбі.