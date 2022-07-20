Дания сообщила о самой высокой температуре воздуха за всю историю наблюдений в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Дания в среду сообщила о самой высокой температуре за всю историю наблюдений в июле, сообщил метеорологический институт страны, передает УНН.
Детали
Объявление было сделано, когда волна тепла, побившая рекорды в других частях Европы, распространилась на север.
По данным Датского метеорологического института (DMI), предыдущий температурный рекорд июля был зафиксирован в 1941 году, когда ртутные столбики достигли 35,3 градуса по Цельсию.
"Сегодня рекорд побит в Западной Ютландии", - говорится в сообщении DMI в Twitter.
Метеослужба уже предупредила, что несколько датских рекордов могут быть побиты в среду из-за поступления горячего воздуха с юга.
Дополнение
Рекордно высокая температура в Дании, в 36,4 градуса по Цельсию, была зафиксирована в августе 1975 года.
В соседней Швеции метеорологи во вторник выпустили предупреждение на среду и четверг, что охватывает большую часть страны.
"Будет очень жарко, до 30-35 градусов тепла", – предупредили в метеослужбе.