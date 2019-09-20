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Данилюк побачив у погрозах Гонтаревій загрозу нацбезпеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Погрози в бік колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої є загрозою національній безпеці. Про це сказав голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

“Те, що зараз відбувається, - це загроза національній безпеці”, — сказав Данилюк, коментуючи ситуцію із погрозами ексголові Національного банку.

Він також зазначив, що вважав націоналізацію ПриватБанку дуже важливим процесом.

“Я вважав, що націоналізація ПриватБанку був дуже важливий процес, який давав відповідь на питання, чи може Україна вирішувати проблеми, які накопичувались роками”, — сказав Данилюк.

Він додав, що не втручатиметься в процеси навколо ПриватБанку та щодо можливого компромісу влади з колишніми власниками, так як був залученим в процес націоналізації, наразі має конфлікт інтересів.

“Зараз, коли справа по націоналізації знаходиться в суді, я не маю впливати на ці процеси. Це є конфлікт інтересів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.

У Президента вимагають від правоохоронців швидко знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої.

Президент Зеленський доручив голові СБУ Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої.

Українські Національні Новини

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