Данілов: Україна знає звідки братиме паливо, якщо Білорусь припинить постачання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Олексій Данілов на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу заявив, що Україна має альтернативні шляхи постачання пального, якщо Білорусь припинить його імпорт, про це інформує УНН.
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Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу, Україна має альтернативні шляхи постачання пального, якщо Білорусь припинить його імпорт.
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"Ми маємо план дій на будь-яку ситуацію. На сьогоднішній день ми не бачимо припинення цього постачання. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде постачати, ми розуміємо, де ми маємо брати це паливо. Єдине питання на сьогоднішній день – якщо країна-агресор буде прикривати Чорне море, тоді ми будемо розуміти, що у нас є Європа, тоді ми вже будемо іншим шляхом, мабуть, залізничним, отримувати необхідні обсяги", - розповів Олексій Данілов.
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