НАБУ запасається паливом: антикорупціонери оголосили тендер майже на 6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю палива для машин на суму 5,6 млн грн, повідомляє УНН.
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За умовами тендеру, закупівля передбачає 76 230 л бензину А-95 і 83 970 л дизельного палива.
Початок аукціону заплановано на 19 квітня.
Додамо
Раніше УНН повідомляв, що за сім років існування НАБУ українці витратили на автопарк детективів 105 млн, всього налічується 130 авто.
Ще близько 700 тис. грн тільки минулого року українці витратили на термобілизну для детективів НАБУ.
У 2019 році на термобілизну для детективів українські платники податків витратили ще 830 тис. грн. Роком раніше термобілизна НАБУ закупило на 450 тис. грн. Разом, як мінімум, в 2 млн грн українцям обійшлася термобілизна детективів НАБУ.