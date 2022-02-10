НАБУ запасается топливом: антикоррупционеры объявили тендер почти на 6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку топлива для машин на сумму 5,6 млн грн, сообщает УНН.
Детали
По условиям тендера, закупка предусматривает 76 230 л бензина А-95 и 83 970 л дизельного топлива.
Начало аукциона запланировано на 19 апреля.
Добавим
Ранее УНН сообщал, что за семь лет существования НАБУ украинцы потратили на автопарк детективов 105 млн, всего насчитывается 130 авто.
Еще около 700 тыс. грн только в прошлом году украинцы потратили на термобелье для детективов НАБУ.
В 2019 году на термобелье для детективов украинские налогоплательщики потратили еще 830 тыс. грн. Годом ранее термобелье НАБУ закупило на 450 тыс. грн. Итого, как минимум в 2 млн грн украинцам обошлось термобелье детективов НАБУ.