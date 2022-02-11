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15 марта, 19:03 • 100583 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129672 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116435 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110570 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100994 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97846 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85376 просмотра

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Актуальное
Данилов: Украина знает откуда будет брать топливо, если Беларусь прекратит поставки

Данилов: Украина знает откуда будет брать топливо, если Беларусь прекратит поставки

Киев • УНН

 • 22944 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза заявил, что Украина имеет альтернативные пути поставки топлива, если Беларусь прекратит импорт, об этом информирует УНН.

Детали

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, Украина имеет альтернативные пути поставки топлива, если Беларусь прекратит импорт.

Цитата

“Мы имеем план действий на любую ситуацию. На сегодняшний день мы не видим прекращения этой поставки. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет поставлять, мы понимаем, где мы должны брать это топливо. Единственный вопрос на сегодняшний день — если страна-агрессор будет прикрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа, тогда мы уже будем другим путем, видимо, железнодорожным, получать необходимые объемы”, — рассказал Алексей Данилов.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку топлива для машин на сумму 5,6 млн грн.

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