Данилов: Украина знает откуда будет брать топливо, если Беларусь прекратит поставки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза заявил, что Украина имеет альтернативные пути поставки топлива, если Беларусь прекратит импорт, об этом информирует УНН.
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Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, Украина имеет альтернативные пути поставки топлива, если Беларусь прекратит импорт.
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“Мы имеем план действий на любую ситуацию. На сегодняшний день мы не видим прекращения этой поставки. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет поставлять, мы понимаем, где мы должны брать это топливо. Единственный вопрос на сегодняшний день — если страна-агрессор будет прикрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа, тогда мы уже будем другим путем, видимо, железнодорожным, получать необходимые объемы”, — рассказал Алексей Данилов.
Напомним
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