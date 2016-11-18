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Д.Трамп визначився з кандидатом на посаду генпрокурора США - ЗМІ

Д.Трамп визначився з кандидатом на посаду генпрокурора США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8855 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп запропонував сенатору від Алабами Джеффу Сессіонсу посаду генерального прокурора. Про це з посиланням на джерела, які беруть безпосередню участь в процесі відбору, повідомляє CBS News, передає УНН.

Як зазначається, Дж.Сессіонс є одним з найближчих і найбільш послідовних союзників Д.Трампа, але його вибір на посаду прокурора обов'язково буде спірним.

Його ім'я виникло у зв'язку з можливим призначенням на посаду генерального прокурора і міністра оборони США. Перехідна команда Д.Трампа у четвер оприлюднила заяву, де вказано, що обраний президент "неймовірно вражений" Дж.Сессіонсом, посилаючись на його роботу як прокурора штату в Алабамі зокрема.

При цьому вказано, що затвердження цієї кандидатури, навіть в контрольований республіканцями палаті, не гарантується.

Вказано, що якщо Дж.Сессонса будуть призначати на посаду в адміністрації Д.Трампа, то слухання можуть статися вже в січні.

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