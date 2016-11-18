Д.Трамп определился с кандидатом на должность генпрокурора США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп предложил сенатору от Алабамы Джеффу Сессионсу должность генерального прокурора. Об этом со ссылкой на источники, участвующие в процессе отбора, сообщает CBS News, передает УНН.
Как отмечается, Дж.Сессионс является одним из ближайших и наиболее последовательных союзников Д.Трампа, но его выбор на должность прокурора обязательно будет спорным.
Его имя возникло в связи с возможным назначением на должность генерального прокурора и министра обороны США. Переходная команда Д.Трампа в четверг обнародовала заявление, в котором указано, что избранный президент "невероятно поражен" Дж.Сессионсом, ссылаясь на его работу как прокурора штата в Алабаме в частности.
При этом указано, что утверждение этой кандидатуры, даже в контролируемой республиканцами палате не гарантируется.
Указано, что если Дж.Сессионса будут назначать на должность в администрации Д.Трампа, то слушания могут произойти уже в январе.