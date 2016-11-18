Д.Трамп вибрав нового главу ЦРУ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Конгресмен Майк Помпео прийняв пропозицію обраного президента США Дональда Трампа стати директором ЦРУ, передає УНН із посиланням на Reuters.
При цьому представник Національного комітету Шон Спайсер, не підтвердив нові призначення.
“Поки Трамп не оголосив, це не офіційно”, — сказав він.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що зі складу команди Д.Трампа був виключений член палати представників від Мічигану Майк Роджерс, якого вважали кандидатом на пост глави ЦРУ.