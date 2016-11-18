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15 марта, 19:03 • 108201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147308 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125977 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119332 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106220 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102103 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126144 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128277 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Д.Трамп выбрал нового главу ЦРУ - СМИ

Д.Трамп выбрал нового главу ЦРУ - СМИ

Киев • УНН

 • 8375 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Конгрессмен Майк Помпео принял предложение избранного президента США Дональда Трампа стать директором ЦРУ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

При этом представитель Национального комитета Шон Спайсер, не подтвердил новые назначения.

"Пока Трамп не объявил, это не официально", - сказал он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что из состава команды Д.Трампа был исключен член палаты представителей от Мичигана Майк Роджерс, которого считали кандидатом на пост главы ЦРУ.

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