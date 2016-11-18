Д.Трамп выбрал нового главу ЦРУ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Конгрессмен Майк Помпео принял предложение избранного президента США Дональда Трампа стать директором ЦРУ, передает УНН со ссылкой на Reuters.
При этом представитель Национального комитета Шон Спайсер, не подтвердил новые назначения.
"Пока Трамп не объявил, это не официально", - сказал он.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что из состава команды Д.Трампа был исключен член палаты представителей от Мичигана Майк Роджерс, которого считали кандидатом на пост главы ЦРУ.