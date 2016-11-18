Д.Трамп розглядає як кандидата на держсекретаря США свого критика М.Ромні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Обраний президент США проведе зустріч зі своїм критиком Міттом Ромні для обговорення ймовірного призначення колишнього губернатора штату Массачусетс на посаду державного секретаря. Про це з посиланням на джерело в Республіканській партії повідомляє CNN, передає УНН.
Як зазначається з посиланням на високопоставленого представника республіканців, М.Ромні вже давно сказав друзям, що він хотів би служити в адміністрації і робота, в якій він зацікавлений, є посадою державного секретаря.
Джерело повідомило, що М.Ромні зустрінеться з Д.Трампом, щоб обговорити це.
Екс-губернатор штату Массачусетс буде представлений як кандидат, який засвідчить, що Д.Трамп шукає "дорослих" людей для формування команди професіоналів, яка прийде разом з ним, сказало джерело.
При цьому співрозмовник видання додав, що висунення наразі розглядається як "серйозна" можливість.
Раніше повідомлялося, що Д.Трамп розглядав на цю посаду кандидатуру колишнього спікера Республіканської партії Ньюта Гінріча, колишнього посла США в ООН Джона Болтона і представника сенатського комітету із закордонних справ Боба Кокера.