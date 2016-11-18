Д.Трамп рассматривает в качестве кандидата на госсекретаря США своего критика М.Ромни - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Избранный президент США проведет встречу со своим критиком Миттом Ромни для обсуждения возможного назначения бывшего губернатора штата Массачусетс на должность государственного секретаря. Об этом со ссылкой на источник в Республиканской партии сообщает CNN, передает УНН.
Как отмечается со ссылкой на высокопоставленного представителя республиканцев, Ромни уже давно сказал друзьям, что он хотел бы служить в администрации и работа, в которой он заинтересован, является должностью государственного секретаря.
Источник сообщил, что М.Ромни встретится с Д.Трампом, чтобы обсудить это.
Экс-губернатор штата Массачусетс будет представлен как кандидат, что подтвердит, что Д.Трамп ищет "взрослых" людей для формирования команды профессионалов, которая придет вместе с ним, сказал источник.
При этом собеседник добавил, что выдвижение сейчас рассматривается как "серьезная" возможность.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп рассматривал на эту должность кандидатуру бывшего спикера Республиканской партии Ньюта Гинрича, бывшего посла США в ООН Джона Болтона и представителя сенатского комитета по иностранным делам Боба Кокера.