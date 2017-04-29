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Д.Трамп прокоментував запуск ракети КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в Тwitter прокоментував випробування балістичної ракети КНДР, передає УНН.

Д.Трамп прокоментував запуск ракети КНДР

“Північна Корея проявила неповагу до побажань Китаю і президента, коли відчула, хоч і безуспішно, ракету. Погано,” — написав Д.Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трампу доповіли про запуск ракети КНДР

Нагадаємо, КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети. Як повідомляють американські ЗМІ з посиланням на дані американських військових, це могла бути ракета середнього радіусу дії KN-17, яка до падіння в море пролетіла “кілька сотень миль”, після чого вибухнула в повітрі.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп вважає за можливим військовий конфлікт з КНДР, проте вважає за краще діяти дипломатичним шляхом.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2017 г.

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