Д.Трамп прокомментировал запуск ракеты КНДР

"Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и президента, когда почувствовала, хотя и безуспешно, ракету. Плохо ", - написал Д.Трамп.

Напомним, КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты . Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17, которая до падения в море пролетела "несколько сотен миль" , после чего взорвалась в воздухе.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР , однако предпочитает действовать дипломатическим путем.

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2017 г.