Д.Трамп прокомментировал запуск ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп в Тwitter прокомментировал испытания баллистической ракеты КНДР, передает УНН.
"Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и президента, когда почувствовала, хотя и безуспешно, ракету. Плохо ", - написал Д.Трамп.
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Напомним, КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты . Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17, которая до падения в море пролетела "несколько сотен миль" , после чего взорвалась в воздухе.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР , однако предпочитает действовать дипломатическим путем.
North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2017 г.