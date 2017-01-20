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Д.Трамп прибув до Капітолію на інавгурацію

Д.Трамп прибув до Капітолію на інавгурацію

Київ • УНН

 • 11850 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Новообраний президент США прибув до Капітолію на інавгурацію, передає УНН.

Кортеж автомобілів з Бараком Обамою та Дональдом Трампом, віце-президентами Джо Байденом та Майклом Пенсом, а також з дружинами президентів Мішель Обамою та Меланією Трамп приїхали до Капітолію на інавгурацію нового президента США.

При цьому, під час слідування кортежу на вулицях крім вітальних плакатів були розвернуті і плакати противників з написами "Брехун".

Нагадаємо, що перед цим Трамп з дружиною були в Білому домі, де їх приймала родина Обам та пили чай.

По прибуттю до Капітолію за 15 хвилин до 12 години дня на західних сходах Капітолію прийме присягу новий віце-президент Майкл Пенс.

А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа. Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

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