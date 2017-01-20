Д.Трамп прибув до Капітолію на інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Новообраний президент США прибув до Капітолію на інавгурацію, передає УНН.
Кортеж автомобілів з Бараком Обамою та Дональдом Трампом, віце-президентами Джо Байденом та Майклом Пенсом, а також з дружинами президентів Мішель Обамою та Меланією Трамп приїхали до Капітолію на інавгурацію нового президента США.
При цьому, під час слідування кортежу на вулицях крім вітальних плакатів були розвернуті і плакати противників з написами "Брехун".
Нагадаємо, що перед цим Трамп з дружиною були в Білому домі, де їх приймала родина Обам та пили чай.
По прибуттю до Капітолію за 15 хвилин до 12 години дня на західних сходах Капітолію прийме присягу новий віце-президент Майкл Пенс.
А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа. Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.