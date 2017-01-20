Д.Трамп прибыл в Капитолий на инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Новоизбранный президент США прибыл в Капитолий на инаугурацию, передает УНН.
Кортеж автомобилей с Бараком Обамой и Дональдом Трампом, вице-президентом Джо Байден и Майклом Пенсом, а также с женами президентов Мишель Обамой и Мелании Трамп приехали в Капитолий на инаугурацию нового президента США.
При этом, во время следования кортежа на улицах кроме поздравительных плакатов были развернуты и плакаты противников с надписями "Лжец".
Напомним, что перед этим Трамп с женой были в Белом доме, где их принимала Семья Обамы и пили чай.
По прибытию к Капитолию за 15 минут до 12:00 дня на западной лестнице Капитолия примет присягу новый вице-президент Майкл Пенс.
А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа. После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.