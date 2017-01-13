Д.Пєсков прокоментував можливість запрошення США на сирійські переговори в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи є у Росії бажання запросити США на переговори в Астані, заявив, що Москва зацікавлена в максимально широкому представництві сторін, що мають стосунок до перспектив політичного врегулювання в Сирії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Я поки не можу нічого сказати з цього приводу. Безумовно, ми всі зацікавлені в максимально широкому представництві сторін, що мають стосунок до перспектив політичного врегулювання в Сирії. Але конкретно відповісти на ваше запитання я зараз я не зможу", - сказав Пєсков журналістам.
Про пропозицію конфліктуючим сторонам в Сирії продовжити процес мирних переговорів на новому майданчику в столиці Казахстану Астані раніше домовилися голови Росії і Туреччини. За словами російського лідера Володимира Путіна, ця зустріч може доповнити женевські переговори.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, в свою чергу, підтримав цю ініціативу. Очікується, що зустріч в Астані пройде 23 січня, а черговий раунд переговорів в Женеві - 8 лютого.
Раніше голова МЗС Туреччини М.Чавушоглу, що РФ готова запросити США на переговори щодо Сирії.