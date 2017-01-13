Д.Песков прокомментировал возможность приглашения США на сирийские переговоры в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России желание пригласить США на переговоры в Астане, заявил, что Москва заинтересована в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я пока не могу ничего сказать по этому поводу. Безусловно, мы все заинтересованы в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии. Но конкретно ответить на ваш вопрос я сейчас не смогу", - сказал Д.Песков журналистам.
О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве - 8 февраля.
Ранее глава МИД Турции М.Чавушоглу сообщил, что РФ готова пригласить США на переговоры по Сирии.