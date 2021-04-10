COVID-19 забрав життя вже понад 1 млн жителів Європи

Деталі

Станом на ранок суботи від COVID-19 померли 1 001 313 європейців.

Загальна кількість випадків інфікування у регіоні становить 47 118 396 осіб, з яких понад 1,6 млн — упродовж останніх семи днів.

Найбільша кількість інфікованих проживає у Франції (4,9 млн), РФ (4,6 млн) та Великій Британії (4,3 млн).

Довідково

Європейський департамент ВООЗ веде статистику інфікувань з 53 країн.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 841 137 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 779 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.