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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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COVID-19 унес жизни уже более 1 млн жителей Европы

COVID-19 унес жизни уже более 1 млн жителей Европы

Киев  •  УНН

 • 11058 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Число жертв коронавирусной инфекции в европейском регионе превысила рубеж в 1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные европейского департамента Всемирной организации здравоохранения.

Детали

По состоянию на утро субботы от COVID-19 умерли 1 001 313 европейцев.

Общее количество случаев инфицирования в регионе составляет 47 118 396 человек, из которых более 1,6 млн — в течение последних семи дней.

Наибольшее количество инфицированных проживает во Франции (4,9 млн), РФ (4,6 млн) и Великобритании (4,3 млн).

Справка

Европейский департамент ВОЗ ведет статистику заражений из 53 стран.

Общая ситуация

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 841 137 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 779 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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