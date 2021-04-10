COVID-19 унес жизни уже более 1 млн жителей Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Число жертв коронавирусной инфекции в европейском регионе превысила рубеж в 1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные европейского департамента Всемирной организации здравоохранения.
Детали
По состоянию на утро субботы от COVID-19 умерли 1 001 313 европейцев.
Общее количество случаев инфицирования в регионе составляет 47 118 396 человек, из которых более 1,6 млн — в течение последних семи дней.
Наибольшее количество инфицированных проживает во Франции (4,9 млн), РФ (4,6 млн) и Великобритании (4,3 млн).
Справка
Европейский департамент ВОЗ ведет статистику заражений из 53 стран.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 841 137 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 779 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.