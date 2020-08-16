COVID-19 в Україні: на Буковині четверту добу поспіль антирекорд інфікувань COVID-19

За останню добу — було зафіксовано 183 випадки хвороби, 7 617 загалом. 37 осіб — одужали за останню добу, 5 488 за час пандемії.

Глава ОДА зазначив, що: “На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди. Якщо ще в березні люди боялися цієї недуги та дотримувалися карантину, то тепер вони відклали страх у довгий ящик”.

“І поки в медзакладах області лікарняні ліжка поповнюються новими пацієнтами, а лікарі ціною власного життя витягують хворих з того світу, в ресторанах гучно лунає музика, люди масово святкують дні народження та весілля, забуваючи про реальність. А реальність така — хвороба не відступила, вона живе поруч, отруює людський організм й може вбити кожного з нас. Проте, свідомість громадян літає у хмарах, а їй вже давно пора б спуститися на землю, зрозуміти всю серйозність ситуації та знайти точку опори. А опиратися наразі ми можемо лише на дотримання протиепідеміологічних норм”, — додав Осачук.

В Україні, після чергового антирекорду, зафіксовано 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних.