COVID-19 в Украине: на Буковине четвертые сутки подряд антирекорд инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 183 случая инфицирования COVID-19, что стало четвертым подряд антирекордом региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
За последние сутки — было зафиксировано 183 случая болезни, 7 617 в целом. 37 человек — выздоровели за последние сутки, 5 488 за время пандемии.
Глава ОГА отметил: “К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться пагубной дорожкой коронавирусной инфекции, ведущей к отметке 100 тысяч больных. В нашей стране уже больше инфицированных, чем в Китае. Между тем Буковина ежедневно устанавливает новые антирекорды. Если еще в марте люди боялись этой болезни и придерживались карантина, то теперь они отложили страх в долгий ящик”.
“И пока в медучреждениях области больничные кровати пополняются новыми пациентами, а врачи ценой собственной жизни извлекают больных с того света, в ресторанах громко звучит музыка, люди массово празднуют дни рождения и свадьбы, забывая о реальности. А реальность такова — болезнь не отступила, она живет рядом, отравляет человеческий организм и может убить каждого из нас. Однако, сознание граждан летает в облаках, а ему уже давно пора бы спуститься на землю, понять всю серьезность ситуации и найти точку опоры. А сопротивляться пока мы можем только на соблюдение противоэпидемических норм”, — добавил Осачук.
В Украине, после очередного антирекорда, зафиксировано 89 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных.