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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70370 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97329 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123157 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105289 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125119 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100647 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101550 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103756 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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COVID-19 в Украине: на Буковине четвертые сутки подряд антирекорд инфицирования COVID-19

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 • 13854 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 183 случая инфицирования COVID-19, что стало четвертым подряд антирекордом региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

За последние сутки — было зафиксировано 183 случая болезни, 7 617 в целом. 37 человек — выздоровели за последние сутки, 5 488 за время пандемии.

Глава ОГА отметил: “К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться пагубной дорожкой коронавирусной инфекции, ведущей к отметке 100 тысяч больных. В нашей стране уже больше инфицированных, чем в Китае. Между тем Буковина ежедневно устанавливает новые антирекорды. Если еще в марте люди боялись этой болезни и придерживались карантина, то теперь они отложили страх в долгий ящик”.

“И пока в медучреждениях области больничные кровати пополняются новыми пациентами, а врачи ценой собственной жизни извлекают больных с того света, в ресторанах громко звучит музыка, люди массово празднуют дни рождения и свадьбы, забывая о реальности. А реальность такова — болезнь не отступила, она живет рядом, отравляет человеческий организм и может убить каждого из нас. Однако, сознание граждан летает в облаках, а ему уже давно пора бы спуститься на землю, понять всю серьезность ситуации и найти точку опоры. А сопротивляться пока мы можем только на соблюдение противоэпидемических норм”, — добавил Осачук.

В Украине, после очередного антирекорда, зафиксировано 89 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных.

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Украинские Национальные Новости

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