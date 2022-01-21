COVID-19: у Швеції послаблять правила ізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Уряд Швеції вирішив послабити низку карантинних правил. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Людям із позитивним результатом COVID-тесту або тим, хто живе з кимось, у кого підтверджено коронавірус, дозволили ізолюватися на п'ять днів замість семи, як було раніше.
Водночас працівників критичних галузей (медиків, правоохоронців), які були у контакті із хворим, звільнили від зобов’язання перебувати на карантині, якщо вони не мають симптомів, а їхній тест негативний.
Агентство охорони здоров'я Швеції заявило, що брак персоналу може стати значною проблемою. Тому ключові працівники в таких галузях, як електро-, тепло-, водопостачання та розподіл інтернету, а також у службах екстреної допомоги можуть бути звільнені від карантину.
Нагадаємо
Із 21 січня у Швеції від туристів не вимагатимуть негативний тест на коронавірус для в’їзду в країну.