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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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COVID-19: у Швеції послаблять правила ізоляції

COVID-19: у Швеції послаблять правила ізоляції

Київ • УНН

 • 15341 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Уряд Швеції вирішив послабити низку карантинних правил. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Людям із позитивним результатом COVID-тесту або тим, хто живе з кимось, у кого підтверджено коронавірус, дозволили ізолюватися на п'ять днів замість семи, як було раніше.

Водночас працівників критичних галузей (медиків, правоохоронців), які були у контакті із хворим, звільнили від зобов’язання перебувати на карантині, якщо вони не мають симптомів, а їхній тест негативний.

Агентство охорони здоров'я Швеції заявило, що брак персоналу може стати значною проблемою. Тому ключові працівники в таких галузях, як електро-, тепло-, водопостачання та розподіл інтернету, а також у службах екстреної допомоги можуть бути звільнені від карантину.

Нагадаємо

Із 21 січня у Швеції від туристів не вимагатимуть негативний тест на коронавірус для в’їзду в країну.

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